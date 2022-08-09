«Эмоционально воспринимает»: Песков о реакции Путина на символы СВО

Президент России Владимир Путин эмоционально воспринимает появление символов спецоперации на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Напомним, что вчера глава Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину шоколад «Алешка» и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат.

Песков подчеркнул, что «никто не может оставаться без эмоций» при таких символах спецоперации, «в том числе и президент». Он отметил, что это было в ходе беседы с Гладковым.