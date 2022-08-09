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1 час назад

«Эмоционально воспринимает»: Песков о реакции Путина на символы СВО

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин эмоционально воспринимает появление символов спецоперации на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эмоционально воспринимает»: Песков о реакции Путина на символы СВО
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что вчера глава Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину шоколад «Алешка» и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат.

Песков подчеркнул, что «никто не может оставаться без эмоций» при таких символах спецоперации, «в том числе и президент». Он отметил, что это было в ходе беседы с Гладковым.

Напомним, что мальчик обрел известность после того, как видео его приветствия российским войскам, участвующих в спецоперации на Украине, попало в Сеть. Позднее местные производители выпустили в честь него шоколад «Алешка».

Политика,Вячеслав Гладков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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