Путин назначил нового посла в Бахрейне

Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Скосырева чрезвычайным и полномочным послом России в Королевстве Бахрейн . Указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от должности предыдущего главу российской дипмиссии на Бахрейне - Игоря Кремнева, занимавшего этот пост с 2018 года.