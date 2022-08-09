Путин назначил нового посла в Бахрейне

Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Скосырева чрезвычайным и полномочным послом России в Королевстве Бахрейн. Указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
Другим указом президент освободил от должности предыдущего главу российской дипмиссии на Бахрейне - Игоря Кремнева, занимавшего этот пост с 2018 года.
Алексей Скосырев ранее занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.