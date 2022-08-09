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1 час назад

Медведев сравнил заявление Зеленского об ответственности для всех россиян с идеями Гитлера

Газета.Ruиещё 2

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил "призвать к ответственности [за спецоперацию] все население России", схожи с идеями Адольфа Гитлера. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?" - написал Медведев. Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян. Политик полагает, что другие антироссийские санкции "слабые" по сравнению с закрытием границ для граждан страны на год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей. До этого экс-депутат Верховной Рады Илья Кива рассказывал о первых шагах к отстранению Зеленского от власти. 6 августа Медведев в ответ на предложение президента Украины о конфискации российского имущества, заявлял, что пока Киев что-то отнимает у Москвы на бумаге, она делает это "на земле".

Медведев сравнил заявление Зеленского об ответственности для всех россиян с идеями Гитлера
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Илья Кива,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Верховная Рада,Совет безопасности РФ,
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