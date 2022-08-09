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30 минут назад

Медведев приравнял Зеленского к Гитлеру

Ura.Ruиещё 4

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Медведев приравнял Зеленского к Гитлеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главный украинский клоун предложил „призвать к ответственности все население России“. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер», — написал он. Дальше он задал риторический вопрос по поводу природы всей украинской власти.

Ранее Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Данные заявления Зеленского являются ответом на спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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