Медведев приравнял Зеленского к Гитлеру

«Главный украинский клоун предложил „призвать к ответственности все население России“. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер», — написал он. Дальше он задал риторический вопрос по поводу природы всей украинской власти.

Ранее Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Данные заявления Зеленского являются ответом на спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.