Опубликовано видео конфуза Байдена с пиджаком

Президент США Джозеф Байден оказался в неловкой ситуации во время своей поездки в Кентукки. Глава Белого дома попытался самостоятельно надеть пиджак, однако из-за ветра не смог этого сделать и обратился за помощью к своей супруге, которая сопровождала его. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.