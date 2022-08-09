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9 минут назад

Опубликовано видео конфуза Байдена с пиджаком

Денис Фьючин

Президент США Джозеф Байден оказался в неловкой ситуации во время своей поездки в Кентукки. Глава Белого дома попытался самостоятельно надеть пиджак, однако из-за ветра не смог этого сделать и обратился за помощью к своей супруге, которая сопровождала его. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На днях у 79-летнего американского лидера закончился двухнедельный карантин после перенесенного COVID-19. Врачи разрешили Байдену вернуться к работе. Визит в Кентукки стал первым после перерыва из-за болезни.

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