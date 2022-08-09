Опубликовано видео конфуза Байдена с пиджаком

Президент США Джозеф Байден оказался в неловкой ситуации во время своей поездки в Кентукки. Глава Белого дома попытался самостоятельно надеть пиджак, однако из-за ветра не смог этого сделать и обратился за помощью к своей супруге, которая сопровождала его. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.
На днях у 79-летнего американского лидера закончился двухнедельный карантин после перенесенного COVID-19. Врачи разрешили Байдену вернуться к работе. Визит в Кентукки стал первым после перерыва из-за болезни.