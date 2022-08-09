Москва обратилась к Западу с призывом повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС

Посольство России в Великобритании обратилось к западным странам, предоставляющим военную помощь Украине, с просьбой повлиять на Киев для обеспечения безопасной работы Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз на сайте российского посольства.

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Как говорится в сообщении, дипломаты упрекнули Запад в игнорировании серьезных проблем. Они указали, что вместо поиска «виноватых» им следовало бы обратить внимание на действия своих «украинских клиентов» и осудить их за безрассудство. Также российские дипломаты призвали Запад донести до Киева необходимость физической безопасности и бесперебойной работы Запорожской АЭС.

Представительство отметило, что нападения украинских военнослужащих на станцию следует расценивать не иначе как «акты ядерного терроризма». В сообщении подчеркивается, что боевые действия вблизи Запорожской АЭС ставят под угрозу жизни жителей Украины и всей Европы в целом.

Российское посольство в Великобритании также выступило с критикой обвинений в сторону России, которые звучат в местных СМИ. Дипломаты назвали все подобные заявления «безосновательными».