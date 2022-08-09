В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

Москва обратилась к Западу с призывом повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС

Елена Прошина

Посольство России в Великобритании обратилось к западным странам, предоставляющим военную помощь Украине, с просьбой повлиять на Киев для обеспечения безопасной работы Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз на сайте российского посольства.

Москва обратилась к Западу с призывом повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, дипломаты упрекнули Запад в игнорировании серьезных проблем. Они указали, что вместо поиска «виноватых» им следовало бы обратить внимание на действия своих «украинских клиентов» и осудить их за безрассудство. Также российские дипломаты призвали Запад донести до Киева необходимость физической безопасности и бесперебойной работы Запорожской АЭС.

Представительство отметило, что нападения украинских военнослужащих на станцию следует расценивать не иначе как «акты ядерного терроризма». В сообщении подчеркивается, что боевые действия вблизи Запорожской АЭС ставят под угрозу жизни жителей Украины и всей Европы в целом.

Российское посольство в Великобритании также выступило с критикой обвинений в сторону России, которые звучат в местных СМИ. Дипломаты назвали все подобные заявления «безосновательными».

Отмечается, что территория АЭС с начала военного конфликта России и Украины несколько раз подвергалась нападениям.

Политика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители