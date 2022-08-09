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11 минут назад

Немцев удивила странная популярность Путина в Германии

Елена Прошина

Популярность президента России Владимира Путина в Германии и Австрии в последнее время возрастает. Об этом написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung, передает РИА Новости.

Немцев удивила странная популярность Путина в Германии
Фото: ReutersReuters

По его словам, впечатление о всесторонней и безусловной поддержке Украины со стороны жителей Германии и Австрии обманчиво. Лехнер отметил, что в этих странах довольно высок уровень поддержки действий Москвы.

Автор публикации задался вопросом, почему популярность российского лидера растет. Он предположил, что правые испытывают к нему симпатию в связи с его критикой ультралиберальной гендерной политики, а левые — риторикой, направленной против НАТО.

Лехнер подчеркнул, что рост популярности Владимира Путина также связан с возрастающим недовольством населения Германии и Австрии в связи с экономическими последствиями антироссийских санкций.

«Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины», — указал обозреватель.

Он добавил, что многие европейцы стали видеть в президенте Украины Владимире Зеленском «поджигателя конфликта», который делает все, чтобы мирный договор с Россией не был заключен.

Ранее сообщалось, что около 80% опрошенных жителей России положительно оценивают действия Владимира Путина. Опрос провел фонд «Общественное мнение». При этом 78% респондентов признались в доверии к президенту России.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",НАТО,
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