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12 минут назад

В МИД РФ заявили, что США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран

Москва24иещё 4

США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран. Такое заявление сделал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, чьи слова приводит РИА Новости.

МИД РФ обратился к США с призывом по ядерному оружию
Фото: ТАССТАСС

По его словам, НАТО объявляет себя ядерным альянсом, однако ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Он выразил мнение, что это негативно влияет на безопасность и увеличивает риск ядерного конфликта.

Вишневецкий подчеркнул, что партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS формирует предпосылки к началу новой гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия потребовала вернуть американское ядерное оружие в США

Ранее замглавы делегации РФ Андрей Белоусов заявил, что США должны вернуть ядерное оружие на свою территорию. По его словам, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий.

Политика,Игорь Вишневецкий,Андрей Белоусов,МИД России,НАТО,
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