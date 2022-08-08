МИД РФ обратился к США с призывом по ядерному оружию

США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран. Такое заявление сделал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, чьи слова приводит РИА Новости.

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По его словам, НАТО объявляет себя ядерным альянсом, однако ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Он выразил мнение, что это негативно влияет на безопасность и увеличивает риск ядерного конфликта.

Вишневецкий подчеркнул, что партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS формирует предпосылки к началу новой гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.