Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник по итогам беседы, состоявшейся по инициативе армянской стороны.

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"Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении Кремля.

В этом контексте Путин и Пашинян обсудили трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху. "Подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - уточнили в пресс-службе российского лидера.

Ранее в понедельник Азербайджан обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией и в Карабахе, уточнив, что "за минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом 10 раз".

В Минобороны РФ заявляли, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отмечается обострение обстановки. По данным ведомства, в районе высоты Сарыбаба со стороны Вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием миротворцев совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.