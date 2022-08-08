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1 час назад

Путин и Пашинян обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе

ТАССиещё 5

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник по итогам беседы, состоявшейся по инициативе армянской стороны.

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: ТАССТАСС

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении Кремля.

В этом контексте Путин и Пашинян обсудили трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху. "Подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - уточнили в пресс-службе российского лидера.

Ранее в понедельник Азербайджан обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией и в Карабахе, уточнив, что "за минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом 10 раз".

В Минобороны РФ заявляли, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отмечается обострение обстановки. По данным ведомства, в районе высоты Сарыбаба со стороны Вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием миротворцев совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.

Политика,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Минобороны России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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