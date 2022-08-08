В Совфеде назвали условие для проведения референдума в Запорожье

«Часть Запорожья пока под властью Киева. Необходимо, чтобы вся территория была зачищена, чтобы все жители Запорожья смогли заявить о своем отношении к тем вопросам, которые будут поставлены на референдуме», — заявил член Совфеда журналисту агентства.