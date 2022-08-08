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53 минуты назад

В Совфеде назвали условие для проведения референдума в Запорожье

Lenta.ru

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России может пройти лишь при полной очистке региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это условие назвал член Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводит ТАСС.

«Часть Запорожья пока под властью Киева. Необходимо, чтобы вся территория была зачищена, чтобы все жители Запорожья смогли заявить о своем отношении к тем вопросам, которые будут поставлены на референдуме», — заявил член Совфеда журналисту агентства.

При этом Джабаров уточнил, что Россия не станет отталкивать жителей региона, если они решат войти в ее состав.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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