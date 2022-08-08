Путин на встрече с Гладковым поинтересовался, что за необычные шоколадки принес с собой губернатор. Чиновник пояснил, что сладости изготовили белгородские кондитеры, восхищенные верностью первоклассника, который каждый раз, когда мимо его дома проходили колонные российской военной техники, выходил на улицу и отдавал им честь.