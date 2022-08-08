Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков преподнес президенту России Владимиру Путину три шоколадки «Алешка» с изображением мальчика, поддерживающего российских военных.
Путин на встрече с Гладковым поинтересовался, что за необычные шоколадки принес с собой губернатор. Чиновник пояснил, что сладости изготовили белгородские кондитеры, восхищенные верностью первоклассника, который каждый раз, когда мимо его дома проходили колонные российской военной техники, выходил на улицу и отдавал им честь.
«И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране», — отметил Гладков.
Путин с улыбкой выслушал рассказ губернатора и поблагодарил за подарок.