Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко допустил появление российской военной базы в Сербии. Об этом сообщает SM.News.

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Дипломат подчеркнул, что появление такой базы - суверенное дело Сербии и вопрос интересов самой РФ.

Боцан-Харченко отметил, что у России и Сербии есть совместный гуманитарный центр на сербской территории, цель которого - кризисное реагирование на гуманитарные катастрофы.

«Что касается нашего содействия, то в первую очередь - это экономика. Мы, конечно, учитываем экономические моменты. Сербия - дружественная страна и Белград принципиально отвергает антироссийские санкции», - добавил посол.

Ране замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «не хочет ничего ни подтверждать, ни исключать», комментируя возможное появление российских военных баз на Кубе или в Венесуэле.