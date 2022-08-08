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1 час назад

Захарова пригрозила Риге ответными мерами за отношение к русским

Ura.Ru

Россия готова принять в отношении Латвии «ответные меры» из-за притеснения русских, которые пытаются въехать в страну. Об этом в своем telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова пригрозила Риге ответными мерами за отношение к русским
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«На днях в связи с провокационными действиями латвийских правоохранительных органов в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка, которой были вручены две ноты протеста. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации. В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — написала Захарова.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что его не пустили в Латвию из-за того, что он отказался подписывать документ, осуждающий власти России, пишет RT. В МВД Латвии также сообщили, что полиция прекратит охрану закрытых российских генконсульств.

Политика,Игорь Юргенс,Мария Захарова,Всероссийский союз страховщиков,МИД России,
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