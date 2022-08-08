Захарова пригрозила Риге ответными мерами за отношение к русским

«На днях в связи с провокационными действиями латвийских правоохранительных органов в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка, которой были вручены две ноты протеста. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации. В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — написала Захарова.