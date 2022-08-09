Умер бывший глава Советской Белоруссии Николай Слюньков

Сегодня умер бывший глава Белорусской Советской Социалистической Республики Николай Слюньков. Об этом сообщила пресс-служба Минского тракторного завода, генеральным директором которого он был с 1965 по 1972 год.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что под его руководством началась разработка модели трактора МТЗ-80/82, а также создавались мощности для производства оборонной техники. Помимо этого, при его непосредственном участии велись реформы экономической и хозяйственной деятельности, перевод завода на новые методы планирования, формирование фондов развития и социального развития коллектива.

После ухода с предприятия Слюньков был первым секретарем Минского горкома Компартии БССР, заместителем председателя Госплана СССР, первым секретарем ЦК Компартии БССР, секретарем ЦК КПСС.