Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет ни переговоров России и Украины, ни предпосылок к встрече Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что встрече Путина и Зеленского должна предшествовать «домашняя работа» делегаций двух стран.

«Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для <…> [встречи] пока еще в настоящий момент нет», - заявил представитель Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским в Турции.

Напомним, что глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщал, что в конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.