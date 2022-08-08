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30 минут назад

В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Зеленского

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет ни переговоров России и Украины, ни предпосылок к встрече Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что встрече Путина и Зеленского должна предшествовать «домашняя работа» делегаций двух стран.

«Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для <…> [встречи] пока еще в настоящий момент нет», - заявил представитель Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским в Турции.

Напомним, что глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщал, что в конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

Зеленский назвал условие для отказа от переговоров с Россией

7 августа Зеленский заявил, что Украина откажется от переговоров с РФ, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России.

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