Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет ни переговоров России и Украины, ни предпосылок к встрече Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что встрече Путина и Зеленского должна предшествовать «домашняя работа» делегаций двух стран.
«Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для <…> [встречи] пока еще в настоящий момент нет», - заявил представитель Кремля.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским в Турции.
Напомним, что глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщал, что в конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.
7 августа Зеленский заявил, что Украина откажется от переговоров с РФ, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России.