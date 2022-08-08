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8 минут назад

Посольство РФ в США заявило, что обстрелы ЗАЭС угрожают ядерной безопасности Европы

Елена Прошина

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины создают настоящую угрозу ядерной безопасности не только самой бывшей советской республики, но и Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном 7 августа.

Посольство РФ прокомментировало сообщения об "ударах" по ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в местных СМИ против РФ была развернута компания по дезинформации, чтобы приписать Москве ответственность за ситуацию с АЭС. Утверждалось, что российские военные якобы нанесли артиллерийские удары по территории станции. По данным посольства, на самом деле ситуация обстоит с точностью до наоборот.

В сообщении подчеркивается, что это не первая провокация украинских властей на радиационно-опасных объектах. Обстрелы АЭС ВСУ имеют умышленный характер. Ради дискредитации России Киев создает реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы.

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