Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины создают настоящую угрозу ядерной безопасности не только самой бывшей советской республики, но и Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном 7 августа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в местных СМИ против РФ была развернута компания по дезинформации, чтобы приписать Москве ответственность за ситуацию с АЭС. Утверждалось, что российские военные якобы нанесли артиллерийские удары по территории станции. По данным посольства, на самом деле ситуация обстоит с точностью до наоборот.