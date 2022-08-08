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51 минуту назад

В Генпрокуратуре России сообщили о реакции на санкции Запада

Lenta.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, как российское ведомство отреагировало на санкции западных стран. Об этом он поделился с «Коммерсантом».

В Генпрокуратуре России сообщили о реакции на санкции Запада
Фото: ТАССТАСС

По его словам, после введения со стороны недружественных государств ограничений и фактическим закрытием границ Евросоюза для экспорта и импорта, был усилен надзор за исполнением таможенного законодательства. В частности, приняты меры по пресечению незаконного вывоза из России и ввоза на территорию страны пищевой продукции, медицинского оборудования, сырья, запчастей иностранного производства. Также были приняты меры по обеспечению соблюдения запретов на осуществление валютных операций, добавил Краснов.

Кроме того, в связи с приостановлением полетов на юге России, по предложению ведомства на открытых маршрутах была увеличена частота рейсов, произведена замена самолетов на имеющие увеличенную вместимость. Помимо этого, была повышена интенсивность железнодорожного сообщения и введены дополнительные поезда.

Генпрокурор России также отметил, что транспортные прокуроры совместно с представителями таможенных органов организовали личные приемы предпринимателей, на которых разъясняется порядок предоставления льгот.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

Политика,Игорь Краснов,Владимир Путин,Коммерсант,Генпрокуратура РФ,ЕС,
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