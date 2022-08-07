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1 час назад

Полиция Латвии прекратила охрану зданий закрытых генконсульств России

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Полиция Латвии прекращает охрану зданий ранее закрытых генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае, сообщили СМИ.

Полиция Латвии прекратила охрану зданий закрытых генконсульств РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Государственная полиция больше не будет охранять российские генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатические работники этих генконсульств были объявлены нежелательными лицами в Латвии», – передает РИА «Новости» сообщение портала LSM.

Напомним, в апреле Москва решила «отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге». МИД России объяснил такое решение «принципом взаимности», а также «оказанием властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательством с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

Политика,МИД России,
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