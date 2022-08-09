В Совфеде призвали держать ядерное оружие «наготове»

России необходимо держать ядерное оружие «наготове». К этому призвал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает радиостанция «Говорит Москва».

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Сенатор отметил, что нужно надеяться лишь на свои силы и иметь ядерное вооружение, которое может понадобиться.

«Поэтому я категорически против предложения известного российского предпринимателя об отказе от ядерного оружия. Потому что мы сразу станем, простите, голыми перед теми, кто вынашивает столетиями мечту об уничтожении России», — подчеркнул Джабаров.

По его словам, атака со стороны России произойдет, если под угрозой окажутся безопасность страны и ее территориальная целостность.