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38 минут назад

В Совфеде призвали держать ядерное оружие «наготове»

Lenta.ruиещё 8

России необходимо держать ядерное оружие «наготове». К этому призвал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает радиостанция «Говорит Москва».

В Совфеде призвали держать ядерное оружие «наготове»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор отметил, что нужно надеяться лишь на свои силы и иметь ядерное вооружение, которое может понадобиться.

«Поэтому я категорически против предложения известного российского предпринимателя об отказе от ядерного оружия. Потому что мы сразу станем, простите, голыми перед теми, кто вынашивает столетиями мечту об уничтожении России», — подчеркнул Джабаров.

По его словам, атака со стороны России произойдет, если под угрозой окажутся безопасность страны и ее территориальная целостность.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие. По его утверждению, такое оружие висит над всем миром домокловым мечом и угрожает уничтожить его за считанные часы. «Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», — резюмировал он.

Политика,Владимир Джабаров,Олег Дерипаска,Совет Федерации,
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