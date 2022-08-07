Посольство России назвало задержание Асламовой провокацией Косова

Задержание российской журналистки газеты "Комсомольская правда" Дарьи Асламовой является очередной провокацией непризнанного Косова, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ. Об этом говорится в заявлении посольства России в Белграде, опубликованном в воскресенье.
"6 августа 2022 года на административной линии между Центральной Сербией и Автономным краем Косово и Метохия косовоалбанскими "силовиками" была задержана российская журналистка, спецкор газеты "Комсомольская правда" Д. М. Асламова. Под надуманными предлогами косовары не пропустили Д. М. Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в "работе на российские спецслужбы", удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи. Посольство незамедлительно проинформировало о случившемся находящиеся в крае международные присутствия, в частности действующую согласно резолюции СБ ООН 1244 Миссию ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), а также - через постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке - непосредственно секретариат ООН. Считаем безосновательное задержание Д. М. Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косова, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ. Призываем секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косове, Миссию ЕС в области верховенства закона и профильные международные организации незамедлительно дать произошедшему соответствующую публичную оценку", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Посольство России отмечает, что "в настоящее время Д. М. Асламова в безопасности, находится на территории Центральной Сербии".
О задержании журналистки объявил ночью в воскресенье глава МВД Косова Джелаль Свечлия. По его словам, Асламова подозревалась в шпионаже с целью дестабилизации обстановки на фоне очередного обострения ситуации в Косове.
Вечером 31 июля полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с 1 августа ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове, действующих под эгидой НАТО. Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.