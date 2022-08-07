В Совфеде отреагировали на задержание российской журналистки в Косове

За действиями властей частично признанного Косова, которые задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, стоят западные страны. В этом уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на действия Приштины.

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«В Косове, по сути, к власти пришел бандитский режим, абсолютно искусственный, созданный американцами и НАТОНАТО, там стоит контингент натовских миротворцев, который прикрывает все безобразия. Там все понятно — как сейчас Украина выполняет волю Запада, так и Косово будет ссориться с Сербией», — сказал российский сенатор.

Вечером 6 августа министр внутренних дел Косова Джелаль Свечлия сообщил, что российскую журналистку задержали на пограничном переходе на севере региона. «Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналистку», — заявил Свечлия. При этом он не предоставил подтверждения своим словам.

В «Комсомольской правде» уточнили, что Асламова была в Сербии с редакционным заданием. Она должна была подготовить специальный репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.

7 августа журналистка вышла на связь с редакцией и сообщила, что косовские власти ее отпустили. Сейчас она уже находится в городе Рашка на сербско-косовской границе.

«До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», — сообщила репортер.