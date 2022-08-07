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11 минут назад

Reppublica: Чубайс покинул клинику на Сардинии

Майк Габриелян

Анатолий Чубайс выписан из больницы на Сардинии. Ему стало лучше, он самостоятельно покинул клинику, сообщает газета Reppublica.

Reppublica: Чубайс покинул клинику на Сардинии
Фото: ТАССТАСС

«Чубайс выписан из больницы в Ольбии: он направляется во Франкфурт», - гласит заголовок.

Издание отмечает, что Чубайсу стало лучше. Он был выписан «на своих ногах» утром 6 августа из госпиталя «Матер Ольбия».

«Результаты токсикологических анализов еще не получены, но организм российского чиновника ответил на лечение. Поэтому врачи уверены, что речь идет не об отравлении, а о синдроме Гийена-Барре, серьезном неврологическом заболевании, которое заблокировало его руки и ноги», - пишет газета.

Сообщается, что дальнейшее лечение политик и экономист будет проходить в немецком Франкфурте.

О госпитализации и диагнозе Чубайса, покинувшего Россию, стало известно в начале августа. Первой сообщила об этом Ксения Собчак.

«Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена-Барре. Состояние стабилизировалось, но он по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз», - рассказала она.

Интернет-издание «Ольбия» написало, что Чубайс заболел во время отдыха на курорте Коста-Смеральда (Арзакена). В Италию, где у него имеется бизнес, он прибыл после начала спецоперации на Украине.

«Он поставил под сомнение российскую операцию на Украине и бежал из России, основавшись в Италии, где управляет несколькими объектами недвижимости между Тосканой и Сардинией», - пишет издание.

Политика,Анатолий Чубайс,Ксения Собчак,
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