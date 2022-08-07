Wall Street Journal: Путин открыл второй фронт в противостоянии с Украиной

Президент России Владимир Путин добился своей цели и спровоцировал на Западе «энергетическую войну». Постоянно растущие цены на газ негативно влияют на обстановку внутри западных стран и меняют элиты. Такое мнение выразили журналисты Дэниел Ергин и Майкл Стоппард в статье для The Wall Street Journal, передает URA.RU.

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«В битве за Украину открылся второй фронт — энергетическая война в Европе», — говорится в материале.

Авторы статьи выразили уверенность в том, что Путин с самого начала не преследовали цели начать войну на Украине. Его истинное намерение — спровоцировать повышение цен на энергоносители, которое вызовет трудности в западных странах и всколыхнет всю европейскую экономику. Ергин и Стоппард опасаются, что все это приведет к социальным потрясениям, и избиратели в конце концов проголосуют за «свои больные кошельки».

Авторы The Wall Street Journal также предположили, что конечная цель российского лидера — смена влиятельных лиц в Европе на тех, кто поддерживает действия России на Украине, и раскол западного общества.