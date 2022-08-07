Wall Street Journal: Путин открыл второй фронт в противостоянии с Украиной

Президент России Владимир Путин добился своей цели и спровоцировал на Западе «энергетическую войну». Постоянно растущие цены на газ негативно влияют на обстановку внутри западных стран и меняют элиты. Такое мнение выразили журналисты Дэниел Ергин и Майкл Стоппард в статье для The Wall Street Journal, передает URA.RU.
«В битве за Украину открылся второй фронт — энергетическая война в Европе», — говорится в материале.
Авторы статьи выразили уверенность в том, что Путин с самого начала не преследовали цели начать войну на Украине. Его истинное намерение — спровоцировать повышение цен на энергоносители, которое вызовет трудности в западных странах и всколыхнет всю европейскую экономику. Ергин и Стоппард опасаются, что все это приведет к социальным потрясениям, и избиратели в конце концов проголосуют за «свои больные кошельки».
Авторы The Wall Street Journal также предположили, что конечная цель российского лидера — смена влиятельных лиц в Европе на тех, кто поддерживает действия России на Украине, и раскол западного общества.
По их словам, эта стратегия уже показала свои плоды: правая партия вышла из правящей коалиции Италии, так как граждане страны оказались перед выбором — либо платить за электричество, либо покупать еду. Премьер-министр Марио Драги, который активно выступал за военную помощь Украине и даже нанес визит в Киев, подал в отставку.