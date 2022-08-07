В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Wall Street Journal: Путин открыл второй фронт в противостоянии с Украиной

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин добился своей цели и спровоцировал на Западе «энергетическую войну». Постоянно растущие цены на газ негативно влияют на обстановку внутри западных стран и меняют элиты. Такое мнение выразили журналисты Дэниел Ергин и Майкл Стоппард в статье для The Wall Street Journal, передает URA.RU.

Wall Street Journal: Путин открыл второй фронт в противостоянии с Украиной
Фото: ReutersReuters

«В битве за Украину открылся второй фронт — энергетическая война в Европе», — говорится в материале.

Авторы статьи выразили уверенность в том, что Путин с самого начала не преследовали цели начать войну на Украине. Его истинное намерение — спровоцировать повышение цен на энергоносители, которое вызовет трудности в западных странах и всколыхнет всю европейскую экономику. Ергин и Стоппард опасаются, что все это приведет к социальным потрясениям, и избиратели в конце концов проголосуют за «свои больные кошельки».

Путин заявил, что Россия еще "ничего не начинала всерьез" на Украине

Авторы The Wall Street Journal также предположили, что конечная цель российского лидера — смена влиятельных лиц в Европе на тех, кто поддерживает действия России на Украине, и раскол западного общества.

По их словам, эта стратегия уже показала свои плоды: правая партия вышла из правящей коалиции Италии, так как граждане страны оказались перед выбором — либо платить за электричество, либо покупать еду. Премьер-министр Марио Драги, который активно выступал за военную помощь Украине и даже нанес визит в Киев, подал в отставку.

Политика,Дэниел Ергин,Марио Драги,Владимир Путин,
67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители