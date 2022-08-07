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41 минуту назад

Путин пригласил Эрдогана на встречу ШОС в Узбекистане

Lenta.ruиещё 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане, которая состоится 15-16 сентября в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин пригласил Эрдогана на встречу ШОС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В сентябре "Шанхайская пятерка" соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи (в Сочи) господин Путин также попросил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это», — сказал турецкий лидер.

Он добавил, что Анкара и Москва стремится быть партнерами по диалогу со странами ШОС. Эрдоган выразил надежду, что не произойдет ничего экстраординарного, и он сможет присутствовать на саммите.

Эрдоган предложил сделать Турцию площадкой для встречи Путина и Зеленского

5 августа прошли двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции. Путин и Эрдоган обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ШОС,
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