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24 минуты назад

Российский сенатор заявил о "кошмаре" для НАТО

Елена Прошина

Новый союз США, Великобритании и Австралии AUKUS станет «кошмаром» для НАТО, так как эти государства могут начать действовать в отрыве от альянса. Такое мнение выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков, сообщает РИА Новости со ссылкой на его страницу в Twitter.

Российский сенатор заявил о "кошмаре" для НАТО
Фото: ReutersReuters

По его словам, Брюссель не был официально проинформирован о заключении нового партнерства между странами. Пушков выразил уверенность, что США, Великобритания и Австралия в будущем могут отбросить сотрудничество с НАТО и Европейским союзом и начать действовать без оглядки на их планы и рекомендации. Сенатор считает, что такое развитие событий сделает НАТО «рудиментом от XX века».

Пушков подчеркнул, что подобный сценарий — «кошмар» для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и руководства НАТО.

Ранее сообщалось, что Австралия заключила новый союз с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS. Она также объявила о разрыве контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group, который предусматривал создание 12 ударных субмарин класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан заявил, что Париж считает подобное решение «ударом в спину» и ждет пояснений от австралийской и американской сторон.

Политика,Армия,Йенс Столтенберг,Алексей Пушков,НАТО,ЕС,
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