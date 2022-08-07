Российский сенатор заявил о "кошмаре" для НАТО

Новый союз США, Великобритании и Австралии AUKUS станет «кошмаром» для НАТО, так как эти государства могут начать действовать в отрыве от альянса. Такое мнение выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков, сообщает РИА Новости со ссылкой на его страницу в Twitter.

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По его словам, Брюссель не был официально проинформирован о заключении нового партнерства между странами. Пушков выразил уверенность, что США, Великобритания и Австралия в будущем могут отбросить сотрудничество с НАТО и Европейским союзом и начать действовать без оглядки на их планы и рекомендации. Сенатор считает, что такое развитие событий сделает НАТО «рудиментом от XX века».

Пушков подчеркнул, что подобный сценарий — «кошмар» для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и руководства НАТО.