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39 минут назад

Российскую журналистку Дарью Асламову задержали в Косово, обвинив в шпионаже

Газета.Ruиещё 4

Российскую журналистку, корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову задержали в Косово, об этом сообщил "глава МВД" самопровозглашенной республики Джеляль Швецла в своих социальных сетях.

Российскую журналистку задержали в Косово, обвинив в шпионаже
Фото: Сайт kp.ruСайт kp.ru

"Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста", - утверждает Швецла.

В своем посте в Facebook (заблокирован на территории России, принадлежит экстремистской организации Meta) Швецла показал несколько публично распространенных фотографий Асламовой - вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым, президентом Сирии Башаром аль-Асадом, а также на фоне изображения президента Ирака Саддама Хуссейна. Швецла в своей публикации не предоставил упомянутых доказательств работы Асламовой на какие-либо спецслужбы, а также не упомянул страны, которые якобы доказали сотрудничество Асламовой со спецслужбами.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пригласил на переговоры лидеров Сербии и Косово, встреча должна состояться 18 августа.

Политика,Жозеп Боррель,Саддам Хуссейн,Дарья Асламова,Башар Асад,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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