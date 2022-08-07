Российскую журналистку задержали в Косово, обвинив в шпионаже

"Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста", - утверждает Швецла.

В своем посте в Facebook (заблокирован на территории России, принадлежит экстремистской организации Meta) Швецла показал несколько публично распространенных фотографий Асламовой - вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым, президентом Сирии Башаром аль-Асадом, а также на фоне изображения президента Ирака Саддама Хуссейна. Швецла в своей публикации не предоставил упомянутых доказательств работы Асламовой на какие-либо спецслужбы, а также не упомянул страны, которые якобы доказали сотрудничество Асламовой со спецслужбами.