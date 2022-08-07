На Западе испугались сотрудничества РФ и Турции

Страны Запада с тревогой следят за развивающимися отношениями России и Турции. Они обеспокоены потенциальной совместной деятельностью двух государств в области энергетики и торговли. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

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Издание отмечает, что шесть западных чиновников признались в том, что намерение России и Турции заключить новые соглашения в сферах торговли и энергетики вызывает беспокойство. О подобном решении стало известно после переговоров лидеров российского и турецкого государства Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

Европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал Financial Times, что в Европейском союзе внимательно следят за развивающимися отношениями РФ и Турции. Другой собеседник издания назвал поведение Анкары по отношению к Москве «оппортунистическим». По его словам, ЕС пытается донести до Турции свою точку зрения и изменить ситуацию.

При этом беседовавшие с Financial Times чиновники признались, что никакие ограничительные меры против Турции пока не обсуждались.