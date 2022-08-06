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17 минут назад

МИД России отверг претензии Украины на зарубежные активы СССР

Илья Родин

На Смоленской площади отвергли притязания Киева на зарубежные активы СССР. Официальный ответ представителя ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.

В МИД оценили требование Украины о возвращении имущества СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что журналисты попросили Марию Захарову прокомментировать заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, в котором он потребовал от России вернуть треть зарубежных активов бывшего СССР.

Украина потребовала от РФ вернуть треть оставшегося зарубежного имущества СССР

Дипломат подчеркнула, что «заявление носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований».

Она пояснила, что РФ выступает в качестве правопродолжателя Союза ССР. Этот статус признан международными организациями, в том числе, Международным Судом ООН. По словам Захаровой, решение о выступлении РФ в таком качестве повлекло за собой не только права собственности на зарубежное имущество, но и обязанности.

Среди которых особое место занимали требования по выплате внешнего госдолга Союза. Россия выплатила денежные средства, не прибегая к помощи властей Украины и других стран, входивших в СССР.

Таким образом, вопрос о принадлежности зарубежной недвижимости Москва считает окончательно урегулированным, права на активы бесспорными, а попытки что-либо пересмотреть - не имеющими под собой правовых оснований.

Политика,Вадим Пристайко,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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