В МИД оценили требование Украины о возвращении имущества СССР

На Смоленской площади отвергли притязания Киева на зарубежные активы СССР. Официальный ответ представителя ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.

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Отмечается, что журналисты попросили Марию Захарову прокомментировать заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, в котором он потребовал от России вернуть треть зарубежных активов бывшего СССР.

Дипломат подчеркнула, что «заявление носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований».

Она пояснила, что РФ выступает в качестве правопродолжателя Союза ССР. Этот статус признан международными организациями, в том числе, Международным Судом ООН. По словам Захаровой, решение о выступлении РФ в таком качестве повлекло за собой не только права собственности на зарубежное имущество, но и обязанности.

Среди которых особое место занимали требования по выплате внешнего госдолга Союза. Россия выплатила денежные средства, не прибегая к помощи властей Украины и других стран, входивших в СССР.