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10 минут назад

Захарова призвала Палестину и Израиль к сдержанности

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность эскалацией в зоне конфликта между Палестиной и Израилем. Она призвала стороны к сдержанности. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Захарова напомнила, что военные действия разгорелись 5 августа после ударов израильских ВВС по сектору Газа. В ответ на них палестинские вооруженные формирования произвели серию массированных неизбирательных обстрелов территории Израиля. В результате инцидента погибли 10 палестинцев, десятки получили ранения.

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Представитель ведомства пояснила, что Москва воспринимает такое развитие событий с серьезной озабоченностью. По ее словам, оно чревато тяжелыми последствиями для безопасности региона.

Захарова призвала стороны конфликта к проявлению «максимальной сдержанности». Она порекомендовала не допускать дальнейшей эскалации вооруженного конфликта.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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