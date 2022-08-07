Путин встретился с Кадыровым после переговоров с Эрдоганом

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Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что на встрече обсуждалось положение дел в Чеченской Республике и социально-экономическое развитие региона.

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5 августа прошли двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции. Путин и Эрдоган обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.

Встреча Кадырова и Шойгу

Во время поездки в Сочи у Кадырова состоялась неофициальная встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Шойгу высоко оценил работу чеченских спецподразделений во время проведения спецоперации на Украине. Глава республики уточнил, что в Чечне закончилось формирование трех батальонов и полка Минобороны России. Он поблагодарил главу ведомства за помощь в их создании и оказанное доверие.

Кадыров также рассказал, что ему удалось пообщаться с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и лидером национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Он подчеркнул, что его пригласили в Анкару для обсуждения вопросов сотрудничества.

Кадыров доложил Путину о выполняющих задачи на Украине чеченцах

Глава Чечни доложил президенту России Владимиру Путину о том, что бойцы из республики выполняют задачи, поставленные в ходе спецоперации на Украине, сообщается в Telegram-канале Кадырова.

Кадыров также сообщил, что доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в республике. Он отметил, что Путин отметил высокие достижения региона, поинтересовался вопросами инвестиционной привлекательности и развитием туристического направления.

По словам главы Чечни, он заверил президента в положительной динамике по этим направлениями и пообещал не только сохранить показатели, но и улучшить их.

27 июля Кадыров рассказал о новой награде от президента России Владимира Путина. Он получил орден Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».