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48 минут назад

Россия опровергла в ООН обвинения в боеготовности ядерного оружия

Ura.Ruиещё 1

Ядерное силы России находятся не в режиме боевой готовности, а в режиме повышенной бдительности. Об этом заявил вице-премьер РФ, заместитель руководителя российской делегации Андрей Белоусов на заседании 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

Россия ответила на обвинения в боеготовности ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности не соответствуют действительности. Президент России [Владимир Путин] приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — заявил Андрей Белоусов.

Он уточнил, что повышение бдительности, которое подразумевается особым режимом, и состояние повышенной боеготовности абсолютно разные вещи.

Белоусов также отметил, что Россия неоднократно указывала на несостоятельность и беспочвенность обвинений в угрозе применением ядерного оружия в свой адрес.

«Это невозможно, с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации при которых гипотетически возможно применение ядерного оружия», — резюмировал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Россия решительно отвергла обвинения в угрозах ядерным оружием. В российской делегации при ООН отметили, что ядерная доктрина РФ не допускает использование ядерного оружия на Украине. Замминистра обороны США Колин Кол обвинил Россию и Китай в наращивании арсеналов ядерного оружия.

Политика,Армия,Андрей Белоусов,Владимир Путин,ООН,
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