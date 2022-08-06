Россия ответила на обвинения в боеготовности ядерного оружия

Ядерное силы России находятся не в режиме боевой готовности, а в режиме повышенной бдительности. Об этом заявил вице-премьер РФ, заместитель руководителя российской делегации Андрей Белоусов на заседании 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

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«Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности не соответствуют действительности. Президент России [Владимир Путин] приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — заявил Андрей Белоусов.

Он уточнил, что повышение бдительности, которое подразумевается особым режимом, и состояние повышенной боеготовности абсолютно разные вещи.

Белоусов также отметил, что Россия неоднократно указывала на несостоятельность и беспочвенность обвинений в угрозе применением ядерного оружия в свой адрес.