Захарова возмутилась действиями Греции, экстрадировавшей Винника в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции в США, заявила, что в Москве возмущены действиями Афин, которые, по мнению дипломата, развернули охоту за гражданином РФ под давлением Вашингтона. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

"Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые под нажимом США, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами, выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что вопреки обращению российского посольства в Афинах, к россиянину не пустили представителей консульства, посольства, а также адвоката и переводчика.

"Полностью проигнорированы неоднократные (с 2017 г.) запросы российских компетентных органов на экстрадицию А.В.Винника в Россию как страну гражданской принадлежности, равно как и обращения российской стороны относительно применения Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 г. с учетом тяжелой гуманитарной ситуации, в которой находится наш гражданин", - отметила представитель российского МИД.

Дипломат заверила, что "Россия не бросит в беде своего гражданина".

"Российские дипломаты сделают все возможное для защиты его законных прав и интересов", - заключила Захарова.