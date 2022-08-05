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27 минут назад

Захарова возмутилась действиями Греции, экстрадировавшей Винника в США

Газета.Ruиещё 2

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции в США, заявила, что в Москве возмущены действиями Афин, которые, по мнению дипломата, развернули охоту за гражданином РФ под давлением Вашингтона. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова возмутилась действиями Греции, экстрадировавшей Винника в США
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

"Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые под нажимом США, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами, выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что вопреки обращению российского посольства в Афинах, к россиянину не пустили представителей консульства, посольства, а также адвоката и переводчика.

"Полностью проигнорированы неоднократные (с 2017 г.) запросы российских компетентных органов на экстрадицию А.В.Винника в Россию как страну гражданской принадлежности, равно как и обращения российской стороны относительно применения Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 г. с учетом тяжелой гуманитарной ситуации, в которой находится наш гражданин", - отметила представитель российского МИД.

Дипломат заверила, что "Россия не бросит в беде своего гражданина".

"Российские дипломаты сделают все возможное для защиты его законных прав и интересов", - заключила Захарова.

Ранее стало известно, что Винник впервые предстанет перед американским судом 5 августа. Александр Винник с 2011 по 2017 год работал на российской криптовалютной бирже BTC-e. Был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

Политика,Александр Винник,Мария Захарова,МИД России,
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