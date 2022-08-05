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1 час назад

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган приняли совместное заявление

Газета.Ruиещё 7

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров в Сочи, которые продлились более четырех часов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин и Эрдоган приняли совместное заявление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры двух государств подтвердили «общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами».

По итогам встречи Путин и Эрдоган договорились о наращивании объемов двусторонней торговли на сбалансированной основе и достижении поставленных целей, наращивании взаимодействия России и Турции в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и строительстве, а также условились о том, что поставки российского газа в Турцию будут частично оплачиваться в рублях.

Президенты подчеркнули, что необходимо обеспечить выполнение Стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт российских удобрений и сырья для их производства, а также зерна.

Кроме того, главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.

The Washington Post: Путин сделал Эрдогану секретное предложение

Ранее The Washington Post сообщал, что Путин сделал Эрдогану секретное предложение в ходе переговоров в Сочи. По данным издания, Москва предложила Анкаре позволить выкупить доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах, а также резервуарах. Так, по словам The Washington Post, в Кремле надеются скрыть происхождение нефти и обойти эмбарго Европейского союза.

Политика,Владимир Путин,ЕС,
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