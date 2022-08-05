Завершились переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Встреча лидеров началась в 15:21 и продлилась чуть больше четырех часов. На повестку дня был вынесен широкий круг тем: от двустороннего сотрудничества России и Турции до обсуждения региональной проблематики - кризиса на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, обстановки в Сирии. Перед началом переговоров Путин и Эрдоган поприветствовали друг друга перед журналистами.