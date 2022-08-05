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31 минуту назад

Песков сообщил о завершении переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

ТАСС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Завершились переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
Фото: ТАССТАСС

"Да. Завершились", - сказал представитель Кремля.

Встреча лидеров началась в 15:21 и продлилась чуть больше четырех часов. На повестку дня был вынесен широкий круг тем: от двустороннего сотрудничества России и Турции до обсуждения региональной проблематики - кризиса на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, обстановки в Сирии. Перед началом переговоров Путин и Эрдоган поприветствовали друг друга перед журналистами.

Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Пресс-конференции по итогам встречи не ожидается, это связано с графиками двух президентов. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Кремль попросит вице-премьера Александра Новака, который является сопредседателем российско-турецкой межправкомиссии, поделиться информацией об итогах переговоров со СМИ.

Политика,Александр Новак,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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