Сенатор Пушков похвалил Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исходит из интересов своей страны, в отличие от глав европейских государств, которые отстаивают главным образом позицию США и Евросоюза , написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Александр Пушков. Эрдоган, как утверждает Пушков, "не боится бросить вызов своим западным союзникам по НАТО ".

"Глава МИД Германии возмутилась общей фотографией Путина и Эрдогана в Тегеране? Так теперь от негодования она вообще должна потерять дар речи", - написал Пушков.

Он призвал не ждать от действий Эрдогана в адрес России больше, чем создание выгодных условий для Турции как новой региональной сверхдержавы. Сенатор похвалил Эрдогана за "жесткий прагматизм, готовность к риску вкупе с просчитыванием своих шагов, отказ от упреждающих уступок в расчете на будущие встречные шаги партнеров, которые весьма иллюзорны".