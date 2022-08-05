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16 минут назад

Сенатор Пушков похвалил Эрдогана за прагматизм

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исходит из интересов своей страны, в отличие от глав европейских государств, которые отстаивают главным образом позицию США и Евросоюза, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Александр Пушков. Эрдоган, как утверждает Пушков, "не боится бросить вызов своим западным союзникам по НАТО".

Сенатор Пушков похвалил Эрдогана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так сенатор прокомментировал приезд турецкого лидера на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Глава МИД Германии возмутилась общей фотографией Путина и Эрдогана в Тегеране? Так теперь от негодования она вообще должна потерять дар речи", - написал Пушков.

Он призвал не ждать от действий Эрдогана в адрес России больше, чем создание выгодных условий для Турции как новой региональной сверхдержавы. Сенатор похвалил Эрдогана за "жесткий прагматизм, готовность к риску вкупе с просчитыванием своих шагов, отказ от упреждающих уступок в расчете на будущие встречные шаги партнеров, которые весьма иллюзорны".

Ранее в Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
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