Путин объяснил, за что Европа должна благодарить Турцию

Газопровод «Турецкий поток» — один из важнейших путей для поставок российского газа в Европу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подчеркнул, что магистраль, в отличие от других ниток работает ритмично, без перебоев и европейцы должны быть благодарны Турции за транзит голубого топлива из РФ.