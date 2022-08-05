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1 час назад

Путин объяснил, за что Европа должна благодарить Турцию

News.ru

Газопровод «Турецкий поток» — один из важнейших путей для поставок российского газа в Европу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подчеркнул, что магистраль, в отличие от других ниток работает ритмично, без перебоев и европейцы должны быть благодарны Турции за транзит голубого топлива из РФ.

Думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок, — отметил глава российского государства.

Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что «Турецкий поток» сейчас надежнее «Северного потока». На нем стоит российское оборудование, поэтому работа газопровода не зависит от решений других стран. Именно на «Турецкий поток» сделала ставку Венгрия, отметил он.

Накануне глава Минэнерго Турции Фатих Домнез сообщил о намерении страны продлить соглашения по закупкам природного газа с Россией, Азербайджаном и Ираном.

Политика,Видео,Игорь Юшков,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,
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