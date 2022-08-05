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33 минуты назад

Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за недружественных действий стран и организаций

ТК «Звезда»иещё 2

Президент России Владимир Путин подписал Указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и топливно-энергетического комплекса. Меры принимаются из-за недружественных действий некоторых стран и организаций.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте правовой информации, вводится запрет на ведение различных сделок с акциями, в том числе и про проекту «Сахалин-1».

«Сделки, совершенные в нарушение положений настоящего указа, являются ничтожными», - говорится в тексте указа.

Ранее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере.

«Проучил» Запад: В Британии оценили указ Путина по «Сахалину-2»

Теперь все имущество компании Sakhalin Energy будет передано России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

Политика,Видео,Владимир Путин,
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