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46 минут назад

Посла Болгарии вызвали в МИД РФ

Никита Бородкин

Посла Болгарии вызвали в МИД РФ для объявления персонами нон-грата 14 дипломатов. Как сообщает пресс-служба ведомства, Россия вышлет сотрудников дипломатического ведомства из страны в качестве ответной меры на высылку 70 сотрудников загранучреждений России.

Посла Болгарии вызвали в МИД РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответственность за последствия «контрпродуктивных шагов» лежит на властях Болгарии во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. По мнению МИД, подобные действия не только наносят урон связям между государствами, но и являются доказательством деградации «коллективного Запада».

Болгария высылает 70 российских дипломатов и закрывает генконсульство в Русе

При этом в МИД уверены, что недружественные шаги Софии не имеют ничего общего с национальными интересами народа Болгарии.

Напомним, что решение о высылке российских дипломатов было принято еще в июне. Власти Болгарии обвинили их в работе против интересов государства. Кроме того, были введены квоты на количество сотрудников посольства РФ.

Политика,МИД России,
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