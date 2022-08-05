Посла Болгарии вызвали в МИД РФ для объявления персонами нон-грата 14 дипломатов. Как сообщает пресс-служба ведомства, Россия вышлет сотрудников дипломатического ведомства из страны в качестве ответной меры на высылку 70 сотрудников загранучреждений России.

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В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответственность за последствия «контрпродуктивных шагов» лежит на властях Болгарии во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. По мнению МИД, подобные действия не только наносят урон связям между государствами, но и являются доказательством деградации «коллективного Запада».

При этом в МИД уверены, что недружественные шаги Софии не имеют ничего общего с национальными интересами народа Болгарии.