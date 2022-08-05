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26 минут назад

Песков: Франция — недружественная России страна

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция не является сейчас дружественной России страной. Это связано с санкциями и другими антироссийскими действиями. Об этом пишет РИА Новости.

Песков: Франция — недружественная России страна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Франция - недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», - сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что при необходимости будет согласован телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По его словам, лидеры двух стран не созванивались два месяца потому, что пока это не нужно.

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Напомним, ранее французская сторона обнародовала часть телефонного разговора Путина и Макрона, который состоялся накануне начала спецоперации. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Париж нарушил конфиденциальность разговора, что ярко характеризует отношение Франции к дипломатии.

Политика,Эммануэль Макрон,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,
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