Песков: Франция — недружественная России страна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция не является сейчас дружественной России страной. Это связано с санкциями и другими антироссийскими действиями. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он отметил, что при необходимости будет согласован телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По его словам, лидеры двух стран не созванивались два месяца потому, что пока это не нужно.