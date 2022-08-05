В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
49 минут назад

«Пуговицы на месте»: Лавров ответил на вопрос о контактах с Блинкеном

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним на полях АСЕАН в Камбодже. Об этом пишет РИА Новости.

«Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», - сказал министр.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Энтони Блинкен будет искать возможность поговорить с Лавровым на полях АСЕАН, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными. Он отметил, что если у Блинкена «будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».

К Лаврову в ООН выстроилась огромная очередь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова Кирби. Она предложила Блинкену схватить Лаврова за брюки. Захарова также предложила ввести в дипломатической академии МИД России специальный курс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки».

Политика,Видео,Энтони Блинкен,Джон Кирби,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители