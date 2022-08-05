«Пуговицы на месте»: Лавров ответил на вопрос о контактах с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним на полях АСЕАН в Камбодже. Об этом пишет РИА Новости.
«Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», - сказал министр.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Энтони Блинкен будет искать возможность поговорить с Лавровым на полях АСЕАН, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными. Он отметил, что если у Блинкена «будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова Кирби. Она предложила Блинкену схватить Лаврова за брюки. Захарова также предложила ввести в дипломатической академии МИД России специальный курс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки».