Посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.

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В посольстве отметили передергивание фактов и искажение информации в заявлениях ряда официальных лиц США, а также общественных организаций с критикой решения российского суда. В этой связи дипломаты напоминают, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан, передает РИА «Новости».

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«Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев. Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую», – говорится в заявлении дипмиссии.

Сотрудники посольства подчеркнули, что решение в отношении Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, полностью соответствует букве и духу российского законодательства.

В посольстве заявили также, что доклад Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками, свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. «Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее», – говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты выразили надежду, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы. «Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими Вооруженными Силами «военных преступлений» преследует лишь одну цель – исказить истинное положение дел», - заявили они. По мнению посольства, тем самым США стремятся оправдать собственные провокационные действия по «накачке» киевского режима смертоносными вооружениями.