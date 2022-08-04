Захарова высмеяла планы Блинкена поймать Лаврова «за пуговицу»

Фото:

В своем Telegram-канале она предложила американскому политику присмотреться еще к «галстуку и брюкам».

«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки"», — написала Захарова.

Ранее представитель Белого дома заявил, что Блинкен попытается наладить контакт с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже с целью обсудить вопрос об обмене заключенными и «если у него появится возможность поймать главу МИД России за пуговицу, он это сделает».