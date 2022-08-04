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22 минуты назад

Захарова высмеяла планы Блинкена поймать Лаврова «за пуговицу»

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы госсекретаря Энтони Блинкена поймать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «за пуговицу» на АСЕАН.

Захарова высмеяла планы Блинкена поймать Лаврова «за пуговицу»
Фото: 

В своем Telegram-канале она предложила американскому политику присмотреться еще к «галстуку и брюкам».

«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки"», — написала Захарова.

Ранее представитель Белого дома заявил, что Блинкен попытается наладить контакт с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже с целью обсудить вопрос об обмене заключенными и «если у него появится возможность поймать главу МИД России за пуговицу, он это сделает».

Сам Лавров заявлял, что пока не пересекался с госсекретарем США на форуме. Кроме того этот вопрос прокомментировали в российской делегации. Там сообщили, что на ужине АСЕАН глава МИД РФ пообщался со всеми, кто «не прятался».

Политика,Энтони Блинкен,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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