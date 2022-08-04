Захарова высмеяла планы Блинкена поймать Лаврова «за пуговицу»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы госсекретаря Энтони Блинкена поймать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «за пуговицу» на АСЕАН.
В своем Telegram-канале она предложила американскому политику присмотреться еще к «галстуку и брюкам».
«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки"», — написала Захарова.
Ранее представитель Белого дома заявил, что Блинкен попытается наладить контакт с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже с целью обсудить вопрос об обмене заключенными и «если у него появится возможность поймать главу МИД России за пуговицу, он это сделает».
Сам Лавров заявлял, что пока не пересекался с госсекретарем США на форуме. Кроме того этот вопрос прокомментировали в российской делегации. Там сообщили, что на ужине АСЕАН глава МИД РФ пообщался со всеми, кто «не прятался».