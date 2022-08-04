Захарова предложила Блинкену «поохотиться» за брюками Лаврова

Для того чтобы госсекретарь США Энтони Блинкен гарантированно смог поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым об обмене заключенными, нужно хватать министра не за пуговицу, а за галстук или брюки. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале с юмором отреагировала на заявления представителей Белого дома о возможной беседе глав внешнеполитических ведомств на саммите АСЕАН в Камбодже.