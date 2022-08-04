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27 минут назад

Медведев дал прогноз по конфликту вокруг Украины

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что победа в вооруженном конфликте на Украине будет за Россией.

Отмечается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал на брифинге о текущих задачах организации. Он подчеркнул, что украинский конфликт является самым опасным для европейской безопасности со времен Второй мировой войны. По его мнению, западные страны должны приложить все необходимые усилия для того, чтобы Россия не победила в нем.

Медведев предположил, что руководителя альянса «плохая память», он даже забыл о том, кто победил во Второй Мировой войне.

«Европа в опасном положении»: Столтенберг озвучил намерения НАТО

По мнению российского политика, в современном конфликте победу одержит Россия. Соответственно, «история повторится».

Ранее сообщалось, что Медведев во время посещения Ростовской области возложил цветы к мемориалу советским солдатам.

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