Кремль анонсировал назначение Рогозина на новую должность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообищл, что информация о назначении бывшего руководителя корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина на новую должность появится в ближайшем будущем. Так, официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, не прояснилась ли судьба экс-главы Роскосмоса.