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1 час назад

Захарова осудила запрет въезда на Украину журналисту Шустеру

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила запрет въезда на Украину для журналиста Савика Шустера. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала запрет въезда на Украину Шустеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Маячки" на неугодных журналистов, сайт "Миротворец" с персональными данными общественных деятелей, отклонившихся от "курса майданных властей", ликвидация всех телевизионных каналов в пользу единого вещания — либеральная диктатура Запада с киевским оскалом», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что Шустер был внесен в список лиц, которым запрещен въезд на Украину. Отмечается, что ограничения будут действовать три года.

Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину

Причины запрета на въезд на Украину не разглашаются. При этом Шустер неоднократно критиковал украинскую власть: на одном из эфиров своего шоу «Свобода слова» он сравнил руководство страны с ребенком с гранатой.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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