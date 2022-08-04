Получивший ботинком российский мэр рассказал о встрече с жителями

Мэр сахалинского Углегорска Дмитрий Цуканов заявил, что на встрече, во время которой в него швырнули ботинком, было «множество острых моментов». Его комментарий о прошедшем мероприятии приводится в Telegram-канале.

Фото: Администрация Углегорского ГО Администрация Углегорского ГО

Российский мэр заметил, что работы предстоит немало, и пообещал в дальнейшем грамотно расставлять приоритеты.

«Недопустимо, чтобы люди годами ждали решения своих проблем. Поэтому сейчас расставляем приоритеты и начинаем активно выполнять поступившие указания», — написал Цуканов.

Ранее полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал не наказывать женщину, швырнувшую ботинком в мэра Углегорска. Он пояснил, что намерен сам разобраться в конфликтной ситуации.