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45 минут назад

Путин 4 августа проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Вечерняя Москваиещё 6

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 августа, проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Фото: ТАССТАСС

— В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — рассказал официальный представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить 5 августа Сочи. Уточняется, что он должен будет провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и «продуктовую сделку».

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Недавно министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Они обсудили обстановку в Черноморском регионе, на Украине и в Сирии.

Политика,Хулуси Акар,Сергей Шойгу,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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