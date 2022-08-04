Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 августа, проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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— В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — рассказал официальный представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить 5 августа Сочи. Уточняется, что он должен будет провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и «продуктовую сделку».