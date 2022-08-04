Кремль рассказал об успешных договоренностях с Западом

«Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон. Можно отметить, например, позитивную роль [генсекретаря ООН Антониу] Гуттериша и личный вклад презента Турции [Реджепа Тайипа Эрдогана]. Это пример того, как можно договариваться», — сказал Песков журналистам.