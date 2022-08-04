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16 минут назад

Кремль рассказал об успешных договоренностях с Западом

Ura.Ru

Договор по вывозу зерна — хороший пример того, как могут решаться сложные вопросы при учете интересов всех сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Кремль рассказал об успешных договоренностях с Западом
Фото: ТАССТАСС

«Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон. Можно отметить, например, позитивную роль [генсекретаря ООН Антониу] Гуттериша и личный вклад презента Турции [Реджепа Тайипа Эрдогана]. Это пример того, как можно договариваться», — сказал Песков журналистам.

Песков оценил возможность «швейцарского варианта» для Донбасса

Также он выразил надежду, что этот механизм обеспечения вывоза зерна продолжит свою работу.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,ООН,
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