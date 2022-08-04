Медведев назвал причину взлома своей страницы «ВКонтакте»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал взлом своей страницы во «ВКонтакте», на которой неизвестные разместили резонансный пост про геополитику и СССР. Как сообщает РИА Новости, политик заявил, что это одно из проявлений информационной войны.
При этом Медведев отметил, что поссорить РФ таким образом с друзьями по СНГ не выйдет, а виновных обязательно накажут. По его словам, вражеских стран, заинтересованных в разладе в союзников по ШОС, ОДКБ и ЕАЭС достаточно, однако добиться этого у них не выйдет.
Напомним, что накануне на странице Медведева появился пост, посвященный геополитике. В нем от лица зампреда Совбеза призывалось объединить бывшие республики СССР под руководством РФ. Почти сразу публикацию удалили, а во «ВКонтакте» подтвердили, что пост был сделан сторонними лицами.